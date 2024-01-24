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Türkiye
AA 24.01.2024 13:22

Metro istasyonunun yürüyen merdiven basamakları yerinden çıktı

Güngören'de metro girişindeki yürüyen merdivenin basamaklarının yerinden çıkması nedeniyle bazı yolcular zor anlar yaşadı.

Metro istasyonunun yürüyen merdiven basamakları yerinden çıktı

Gençosman Mahallesi Üçyüzlü metro durağı girişinde bulunan yürüyen merdivenlerin basamakları henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıktı. Bu sırada bazı yolcular bazı basamakları sökülen merdivenden güçlükle inebildi.

Olay yerine gelen görevliler merdivenleri kullanıma kapatarak bakıma aldı.

Metro istasyonunun yürüyen merdiven basamakları yerinden çıktı

Vatandaşlardan Zeki Güler gazetecilere, işten döndüğü sırada olayın yaşandığını anlatarak, "Merdivene bindikten sonra bir patırtı koptu. Buradan vidalar fırlamaya başladı. Ben orta kısımdaydım. 5-6 kişi vardı merdivende." dedi.

Metro istasyonunun yürüyen merdiven basamakları yerinden çıktı

Merdivendeki bir kişiyi koşması için uyardığını aktaran Güler, "Güvenlik görevlilerine haber verdim. Ucuz atlattık. Yaralanan olmadı. Merdiveni boşalttık. Parçalanmaya başladı merdiven." diye konuştu.

Güler, merdivenlerin ayda 3-4 kez bozulduğunu belirtti.

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