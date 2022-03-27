Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te gaz sıkışması patlamaya neden oldu: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Merkez Alan Mahallesi 1625 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin mutfağında tüpten sızan gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada, Azize E. ve oğlu Orhan E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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