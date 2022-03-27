Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 12:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 12 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da 12 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Küçükçekmece'deki 12 katlı apartmanın 11'inci katını alevler sardı.
Yoğun duman binaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binadakiler hızla dışarı çıkarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Evde kimsenin olmadığı ve yangının ocağın açık kalmasından kaynaklandığı tespit edildi.
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