Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 12:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA/AA
Rüzgarın sürüklediği şemsiyeyi peşinden koşup yakaladı
[Fotoğraf: İHA]
Amasya'da sebze halinde, rüzgarın sürüklediği şemsiyeyi bir çalışanın peşinden koşup yakaladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Üç yıl önce benzer bir duruma güldüğünü söyleyen adam, "Şimdi benim başına geldi” dedi.
Amasya Sebze Hali'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle ayaklarında ağırlık olan büyük şemsiyenin sürüklendiğini gören, çalışanlardan Murat Çopuroğlu, peşinden koştuğu şemsiyeyi yakaladı.
Ağırlıkların üzerine çıktığı şemsiye ile birlikte bir süre sürüklenen Çopuroğlu, şemsiyeyi devirerek hareket etmesini engelledi.
"3 yıl önce hortumda şemsiye ile birlikte uçan adama gülmüştüm"
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlediğinde 3 yıl önce Osmaniye'de sebze halinde oluşan hortum sırasında iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalanan adamın yaşadıklarının aklına geldiğini belirten 54 yaşındaki Çopuroğlu, “O adamın haline gülmüştüm. Benzeri benim başına geldi” dedi.
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