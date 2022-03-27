Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan S.Ç, S.E ve M.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik güçleri 4 gün önce merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.Ç, S.E. ve M.E'yi yakalayarak gözaltına almıştı.
Etiketler: FETÖ Edirne Yunanistan
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