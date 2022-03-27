Asya ve Avrupa'yı yalnızca 4 dakikada birbirine bağlıyor. Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlıyor.

İstanbul'un dev projelerinden Marmaray kendi rekorunu kırdı. Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre En son 5 Kasım 2021'de 567 bin 169 yolcu taşıyan Marmaray, 24 Mart'ta bu sayının da üstüne çıkarak 580 bin 560 kişiyi ağırladı.

Yolcuların yüzde 51'i Avrupa Yakası'ndan

Açıldığı günden bu yana Marmaray ile 670 milyon yolcu seyahat etti. En yoğun istasyonların Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Söğütlüçeşme, Ayrılık Çeşmesi ve Bakırköy olduğu belirlendi.

Yolcuların yüzde 51'inin Avrupa Yakası, yüzde 49'unun ise Anadolu Yakası'ndan hareket ettiği tespit edildi.

Gün içinde 292 sefer yapan Marmaray'ın bir günde 1 milyon yolcu taşıması hedefleniyor.