Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da soba zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Kayatepe köyünde yaşayan anne Dilek E., çocukları Ravza, Yiğit, Erva, Yusuf E., evlerinde baygın halde bulundu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve 4 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan anne ve çocukları tedavi altına alındı.
Etiketler: Adıyaman Soba Zehirlemesi
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