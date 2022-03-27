Telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıttı. Hedeflerinde İstanbul Kadıköy'de oturan 81 yaşında bir kişi vardı.

Şüpheliler evdeki altınların sahte olup olmadığını kontrol edeceklerini söyledi. Bu yalana inanan yaşlı adam, poşete doldurduğu 1 buçuk milyon lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırıcılara verdi.

Durumu fark edince polisi aradı. Dolandırıcılardan biri yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce de aynı yöntemle Bakırköy'de 250 bin liralık mücevher çaldığı anlaşıldı.

Mali müşaviri kandırdılar

İkitelli'de ise bir mali müşavir dolandırıcıların hedefi oldu. Banka görevlisi sandığı şüphelilere tüm bilgilerini verdi. Hesabındaki para azar azar çekildi.

Banka şubesi yetkilisi, mali müşavirin hesabındaki 2 milyon liralık şüpheli işlemleri fark edince polise başvurdu.

İki şüpheli hesaplarına havale ettikleri 150 bin lira daha çekmek isterken suçüstü yakalandı.

