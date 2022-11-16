Yangın, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kemerçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Ayşen Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın girişindeki tek odalı evde yalnız yaşayan ve kağıt hurda toplayarak geçimini sağlayan Muammer Koyun elinde yanan sigara ile uykuya daldı.

Bir süre sonra Koyun’un elinden düşen sigara, yattığı koltuğu tutuşturdu. Binanın girişinden dumanların yükseldiğini gören komşuları yangına müdahale etmek isterken, yoğun duman nedeniyle baygınlık geçiren Muammer Koyun’un alevler arasında kaldığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekiplerince kurtarılan Koyun, sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan Muammer Koyun sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Tedavi altına alınan Muammer Koyun’un sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede yangının sigara izmaritinden çıktığı belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.