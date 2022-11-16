Necip Fazıl Mahallesi'nde pazartesi günü saat 04.00 sıralarında cadde üzerindeki oto galerinin bahçesinde bulunan lüks otomobilin yanına gelen 2 şüpheli, ellerine eldiven giydikten sonra ceplerindeki tornavidayı çıkararak farları sökmeye çalıştı. Bir süre farları çıkarmak için uğraşan şüpheliler, çevrede gördükleri hareket üzerine uzaklaştı. Şüpheliler, daha sonra farları çıkarmak için tekrar geri döndü. Alarmın çalması ile birlikte farların birini söken hırsızlar olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Sabah mesainin başlaması ile oto galeriye gelen çalışanlar, otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Galeriye gelen polis ekipleri, yapılan incelemede araca verilen hasarla birlikte 400 bin lira zararın olduğunu belirlerken, kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.