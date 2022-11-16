Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 7 kişi yaralandı.
Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, beton bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Aynı yönde seyreden otomobil tırla, şehirler arası yolcu otobüsü de kamyonetle çarpıştı.
Zincirleme trafik kazasında bir otomobil de parçalanan bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırla çarpışan otomobildeki kadının öldüğü kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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