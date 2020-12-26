İstanbul Zeytinburnu'nda mobil atık aracı, "Atığını getir, puanını topla, alışverişinde harca" sloganıyla sokak sokak dolaşıyor.

Mobil atık kazanç aracı, 1 ayda tonlarca atığı dönüştürerek ekonomiye kazandırdı.

[Fotoğraf: AA]

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu zamana kadar 24 ton yani 24 bin kilo geri dönüştürülebilir atığı hemşehrilerimiz getirip kazanç aracına teslim ettiler. Buradan da 16 bin liralık bir kazanç ortaya çıktı" dedi.

Atık getiren vatandaşlara para puanlar yükleniyor

Sıfır atık seferberliği kapsamındaki proje ile vatandaş da kazanıyor. Belediye tarafından verilen kartlara, teslim edilen atıklar karşılığında para puan yükleniyor.

Bu puanlar alışverişte kullanabiliyorlar.

[Fotoğraf: AA]

Mobil atık kazanç aracı ile atıklar dönüştürülerek 670 kilogram çevreci yakıt biyogaz da elde edildi. Ayrıca, su, yakıt ve hammadde tasarrufu da sağlandı.