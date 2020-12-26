Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 5 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaşamını yitirdi. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, 3 kişide gözaltına alındı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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