Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

[Fotoğraf: AA]

İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı.

Tesisin kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona ulaşması planlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Lityum bor madeninin işlenmesinin ardından ortaya çıkıyor. Yani aynı zamanda geri dönüşüm de sağlıyor.