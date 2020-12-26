Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretim tesisi açıldı. Tesiste elektrikli otomobilin pilinde de kullanılabilen lityum üretiliyor. Tesiste ilk etapta yıllık 10 ton üretim planlanıyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.
[Fotoğraf: AA]
İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı.
Tesisin kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona ulaşması planlanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Lityum bor madeninin işlenmesinin ardından ortaya çıkıyor. Yani aynı zamanda geri dönüşüm de sağlıyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan TOGG
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