Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zehir tacirlerinin yurt dışı sevkiyatı önlendi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da, yurt dışına gönderilmek üzere kargo şirketine verilen kolilerde yapılan aramalarda 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi. Uyuşturucuyu kargoyla göndermeye çalışan İran uyruklu zanlı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel bir kargo firması aracılığıyla yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Yenimahalle ilçesindeki kargo şirketine yurt dışına gönderilmek üzere bırakılan kolilerde arama yaptı. Aramalarda, 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi.
Kargoyu gönderen İran uyruklu zanlı gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Ankara
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