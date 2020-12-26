Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ mensubu Mısırlı kadın ile Iraklı 3 erkek teröristin, eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonunda 4 DEAŞ'lının Ankara ve Eskişehir'de saklandıkları adresler belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Çok sayıda bomba bulundu

Ankara ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin dijital materyallerinde siber terör uzmanlarınca inceleme yapıldı. Dijital materyallerde silinen dokümanlar ve resimler, siber terör uzmanlarınca dijital kazıma yapılarak geri getirildi. Yapılan incelemelerde çok sayıda bomba yapımı ile ilgili doküman, örgütsel resimler ve DEAŞ terör örgütünün eylem çağrısı yaptığı yayınlar tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Eylem için yaptıkları yazışmalar ortaya çıktı

Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan DEAŞ terör örgütü mensuplarının, DEAŞ terör örgütü adına Türkiye’de eylem yapmak amacıyla yazışmalar yaptıkları belirlendi.

Şüpheliler, avukatları huzurunda alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

[Fotoğraf: DHA]