Hastane sahne oldu, meslektaşları seyirci..

Doktorlar, hemşireler sağlık çalışanlarına moral vermek için zeybek oynadı..

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bölüm başkanları, dekan yardımcısı, doktorlar ve hemşireler arkadaşlarına moral verdi.

Amaç ise, artan hasta sayısı karşısında durmadan mücadele eden meslektaşlarına bir süreliğine de olsa gülümsetebilmekti.

[Fotoğraf: DHA]

'Motivasyon olsun diye yaptık'

İstanbul Tıp Fakülesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel, "Bu mücadele sırasında en yakın ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, hocalarımız vefat etti. Mart ayında biz iki üç haftada bir cenaze merasimleri düzenlemeye başlamıştık. Korkunç bir dönemdi. Böyle bir durumda herkes tükenmenin eşiğine gelmişken 'bize bir motivasyon olsun, biraz yüzlerimiz gülsün diye ne yapabiliriz' diye düşündük" dedi.

Dans ve kareografi için anadolu ateşi dansçıları da destek verdi.

[Fotoğraf: DHA]

'Yardımınıza ihtiyacımız var'

Mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, videoda vatandaşlara da seslendi.

"Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bir COVID belasıyla uğraşıyoruz. Bunu yenmemiz için bizim burada tek başına çalışmamızın hiçbir anlamı yok. Sizlerin çok büyük yardımınıza ihtiyacımız var."