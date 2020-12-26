Türkiye geneli uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'nin en az nüfuslu ili olan Bayburt'ta da sonuç verdi. Cadde ve sokaklar hafta sonu sessizliğe büründü.

Kentte haftalık ortalama vaka sayılarında yüzde 55'lik bir düşüş gerçekleşti. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı önemli ölçüde azaldı.

Yetkililer ilaç kullanımını kesmemeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.