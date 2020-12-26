Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın ve Bayburt'ta vaka sayısı yüzde 50 azaldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler sonuç veriyor. Bartın’da vaka sayılarında yüzde 50, Bayburt'ta yüzde 55'lik azalma kaydedildi. Tedbirler ve yapılan çalışmalarla vaka sayılarının sıfıra düşürülmesi hedefleniyor.
Türkiye geneli uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'nin en az nüfuslu ili olan Bayburt'ta da sonuç verdi. Cadde ve sokaklar hafta sonu sessizliğe büründü.
Kentte haftalık ortalama vaka sayılarında yüzde 55'lik bir düşüş gerçekleşti. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı önemli ölçüde azaldı.
Yetkililer ilaç kullanımını kesmemeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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