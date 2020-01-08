Balıkçılar ağ atamadı, tezgahlar boş kaldı. Balık az olunca fiyatlar el yaktı.

Hamsi 20, istavrit 25, çinekop ise 50 lira. Balıkçılar fiyatların fazla yükselmediğini savundu, halk ise balıkların kendilerine çok pahalı geldiğini.

Balıkçılar, balık sevenleri ne olursa olsun balık almaya davet ediyor.

Haber: Dilruba Amil

Kamera: Necmi Hastürk