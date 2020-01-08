Türkiye
Şiddetli fırtına nedeniyle balıkçılar ava çıkmakta zorlanıyor08 Ocak 2020 Çarşamba 16:40 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 16:52
Olumsuz hava şartları balık tezgahlarını vurdu. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, balık fiyatları arttı. Hal böyle olunca balık satışları da azaldı.
Balıkçılar ağ atamadı, tezgahlar boş kaldı. Balık az olunca fiyatlar el yaktı.
Hamsi 20, istavrit 25, çinekop ise 50 lira. Balıkçılar fiyatların fazla yükselmediğini savundu, halk ise balıkların kendilerine çok pahalı geldiğini.
Balıkçılar, balık sevenleri ne olursa olsun balık almaya davet ediyor.
Haber: Dilruba Amil
Kamera: Necmi Hastürk