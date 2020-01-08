Özellikle son yıllarda çocuklar, hazır ve paketlenmiş gıdaları daha çok tüketiyor. Fiziksel aktivite de azalınca kronik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor.

Okul öncesi gelişim uzmanı Tuğba Abanoz, çocukların beslenme okuryazarlığı ile ilgili farkındalıklarının artırılmasının sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemli bir etken olduğunu söylüyor.

Okul öncesi dönemde gıda okuryazarlığı eğitimi önemli. Çocuklar bu eğitimler sayesinde besinleri ve faydalarını öğrenebiliyor.

Abanoz, "Çocuklara besin gruplarından bahsedebilir, besin gruplarının yanı sıra süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi özellikle evde yapılan yoğurdun gelişimine olan öneminden bahsedilebilir, su tüketiminin çocuk için öneminden bahsedilebilir" dedi.

Beslenme okuryazarlığı eğitimi için öğrenciler her ders başka bir etkinlik yapıyor. O etkinliklerden biri de sağlıklı ve sağlıksız besin gruplarını öğrenme. Öğrenciler bu etkinlikle hazır ve paketli gıdalardan uzak durmayı, sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmeyi öğreniyor.

Çocukların beslenme alışkanlıklarında ailelerin rolü büyük. Uzmanlara göre, beslenme okuryazarlığı eğitimlerinin yanı sıra çocuklar sportif faaliyetlere de yönlendirilmeli.

Haber: Cansu Doğan

Kamera: Ufuk Karagül