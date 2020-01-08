27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan "Türkiye'nin Otomobili", toplumun her kesiminin beğeni ve takdirini kazandı.

Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG), tüm dünyanın dikkatini çeken yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan bir belgesel hazırlandığını duyurdu.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve TOGG tasarım ekibimiz... Herkesin büyük beğenisini kazanan Türkiyenin Otomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber