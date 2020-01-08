Uzaktan eğitimle binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde final sınavları 28-29 Aralık 2019'da yapıldı.

Öğrenciler sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

ATA AÖF sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF, sınav sonuçları üniversite tarafından henüz açıklanmadı. Net bir tarih de söylenmedi.

Geçen yıl ATA AÖF final sonuçları, 29 Ocak’ta açıklanmıştı.

Sınav sonuçları, açıklandığında Öğrenci Bilgi Sistemi (OSB)’den görüntülenebilecek.

AÖF bütünleme sınavları ne zaman?

Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştiriliyor. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçiyor ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiliyor.

Bütünleme sınavı, 1-2 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

AÖF sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Açık öğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkeleri belirlenerek, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirildi.

Bu düzenlemeyle, “Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer verildi.

Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürüyor.

Kaynak: TRT Haber