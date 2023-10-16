Sıcaklıklar yağışla birlikte düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki bir haftalık süreçte ise yarın, Marmara'nın batısı, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Çarşamba günü yurt genelinde yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların İç Anadolu'nun iç ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aynı gün yağışlı sistemle birlikte sıcaklık değerleri kıyı kesimlerde 2 ila 4, iç kesimlerde 4 ila 6 derece civarında azalcak.

Perşembe günü yağışlı sistem yurdun doğu bölgelerine kayarken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak. Yağışların, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Cuma gününden itibaren ise hafta sonu dahil yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

