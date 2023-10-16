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Türkiye
İHA 16.10.2023 07:44

Esenler'de 5 katlı binanın zemini kaydı

İstanbul Esenler'de zemini kayan 5 katlı bina boşaltıldı ve mühürlendi. Apartmanın yıkılıp yıkılmayacağına, incelemenin ardından karar verilecek.

Esenler'de 5 katlı binanın zemini kaydı
[Fotograf: İHA]

Esenler Fatih Mahallesi’nde, apartman sakinleri duydukları ses üzerine dışarı çıkarak zemininde yaşanan kayma nedeniyle binalar arasında boşluk oluştuğunu gördü.

Durumu yetkililere haber veren vatandaşlar, binayı boşalttı. Aralıklarla binadaki açılmanın devam ettiği söylenirken, olay yerine gelen zabıta ekipleri binayı mühürledi. Çevre apartmanlarda bulunan vatandaşları da uyaran zabıta ekipleri, alanda güvenlik önlemi aldı.

Yaşanan olayla ilgili çalışmalar devam ederken, yapılacak inceleme sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına dair kararın çıkacağı belirtildi.

"Binanın ayrılma seslerine uyandım"

Binadan gelen seslerle uyandığını belirten Mustafa Aslan, "Sabah binanın ayrılma seslerine uyandım. Korkarak dışarı çıktık ve binada geriye doğru çökme olduğunu gördük. Daha sonrasında zabıta ekipleri geldi ve binayı mühürledi. Yıkılıp, yıkılmayacağına dair kararın çıkacağı söylendi" dedi.

"Binanın ayrımından taş döküldüğünü gördüm"

Bayram Bozkurt ise "Binanın ayrımından taş döküldüğünü gördüm. Bina zaten ayrık durumdaydı ama daha da açıldı aralık. Bina şu anda mühürlü durumda. Ne olacağına dair sonuç belli olacak" diye konuştu.

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