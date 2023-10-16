Yeni haftada hava nasıl olacak?

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısındaki iller için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Toz taşınımının yeni haftanın ilk gününde biraz daha doğu kesimlere kayacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Vatandaşlarımızın hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" uyarısında bulundu.

"Sel, yıldırım, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı"

Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı Tekin şu bilgileri paylaştı:

"Karadeniz kıyı kesimleriyle Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel su baskını, yıldırım yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz. Bununla birlikte pazartesi günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden rüzgar fırtına esecek."

Yurt genelinde cuma gününe kadar yağış bekleniyor

Yurdun kuzey kesimlerinde yağış yarın da etkisini sürdürecek. Hafta ortasından itibaren yağış alanı genişleyecek.

Özellikle yağışlar; Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olacak.

Cuma gününe kadar yurdun büyük bölümü parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık, yağış alan illerde mevsim normallerinin altına düşecek.

Hava sıcaklığının İstanbul'da 20, Ankara'da 23, İzmir'de 26 derece olması bekleniyor.

