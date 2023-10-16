Konya'da ev yangını

İsmetpaşa Mahallesi Ahmet Ayırt Caddesi'nde iki katlı kerpiç evin yanındaki yemeklerin yapıldığı kısımda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bazı vatandaşlar, avlu kapısını kırarak evde bulunan Z.K. ve G.K. adlı kardeşleri dışarı çıkarttı.

İtfaiye ekipleri evin çatısına da sıçrayan yangına müdahale ederek söndürdü. Evde büyük çaplı hasar meydana gelirken, evin yangın çıkan bölümünde kışlık yakacakların olduğu öğrenildi.