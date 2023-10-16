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Türkiye
İHA 16.10.2023 00:40

Konya'da ev yangını

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Konya'da ev yangını

İsmetpaşa Mahallesi Ahmet Ayırt Caddesi'nde iki katlı kerpiç evin yanındaki yemeklerin yapıldığı kısımda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bazı vatandaşlar, avlu kapısını kırarak evde bulunan Z.K. ve G.K. adlı kardeşleri dışarı çıkarttı.

İtfaiye ekipleri evin çatısına da sıçrayan yangına müdahale ederek söndürdü. Evde büyük çaplı hasar meydana gelirken, evin yangın çıkan bölümünde kışlık yakacakların olduğu öğrenildi.

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Konya Yangın İtfaiye
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