Kuzey Marmara Otoyolu'nda cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi Yağcılar mevkiinde, İstanbul'a giden Zekeriya Baturidaresindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptıktan sonra, yoldan çıkarak ağaçlık alanda takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilden fırlayan Fatma Batur’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Zekeriya Batur ve Çetin Batur ağır yaralı olarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çetin Batur, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Zekeriya Batur'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan diğer otomobilde bulunanlar ise yaralanmadı.

Cenazeden dönüyorlardı

Öte yandan Zekeriya Batur idaresindeki otomobilde bulunanların Samsun’da bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Tekirdağ’a dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde trafik kontrollü sağlandı. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.