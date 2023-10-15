Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Otoyolun Körfez geçişi Yağcılar mevkisinde seyreden Zekeriya B. idaresindeki plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil, yol kenarındaki toprak alana çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Fatma B'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Zekeriya B. ile araçtaki Çetin B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çetin B, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zekeriya B'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan ailenin Samsun'da akrabalarının cenaze törenine katıldığı, Tekirdağ'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi.