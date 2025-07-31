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Türkiye
AA 31.07.2025 22:18

Sıcaklıklar 19 kentte 40 derecenin üzerine çıktı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 19 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Sıcaklıklar 19 kentte 40 derecenin üzerine çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren mevsim normallerine düşecek.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 47,3 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Bunu 46,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ile Batman'ın Beşiri ilçeleri takip etti.

Temmuz ayının son gününde sıcaklıklar 19 ilde 40 ile 47,3 derece aralığında seyretti.

İl/İlçe Sıcaklık
Siirt, Kurtalan 47,3
Şırnak - Cizre 46,7
Batman - Beşiri 46,3
Mardin - Dargeçit 46,3
Diyarbakır - Silvan 46
Malatya - Yazıhan 44,5
Elazığ - Baskil 44,3
Şanlıurfa - Hilvan 44,3
Adıyaman - Kahta 44
Gaziantep - Karkamış 43,9
Bingöl - Genç 42,7
Erzincan - Kemaliye 42,5
Tunceli il merkezi 42,1
Hatay - Hassa 41,2
Kahramanmaraş - Çağlayancerit 40,6
Erzurum - İspir 40,5
Muş - Hasköy 40,5
Karaman il merkezi 40,4
Kilis il merkezi 40,4
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