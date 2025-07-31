Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.07.2025 22:11

Adana'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adana'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yenimurat Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada, Nuri K. (50) ve ağabeyi Zeynel K. (60) ile yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28), karşı taraftan da Bayram E. (61) ile oğulları Celal (30) ve Mustafa E. (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nuri K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavgada yaralanan 5 kişi ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin'deki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Zeynel K. da kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Nuri K. ile Zeynel K'nin cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak 500 gram altın dolandırdılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:57
2025-YKS tercih süreci bugün başlayacak
23:47
İsrail'in, BAE'deki tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye edecek
23:39
OGM, yangınlarda kullanılan hava araçlarına yönelik iddiaları yalanladı
23:37
Washington Post, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini yayınladı
23:29
Portekiz de Filistin devletini tanıyacağını açıkladı!
23:26
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Gazze’ye gidiyor
Gaziantep'teki kendir üretilen mağara fotoğrafçıların uğrak mekanı oldu
Gaziantep'teki kendir üretilen mağara fotoğrafçıların uğrak mekanı oldu
FOTO FOKUS
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ