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Türkiye
AA 31.07.2025 20:40

Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ı korumak için kapasitemizi sürekli güncel tutuyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelemiz, devlet ve milletin omuz omuza verdiği güçlü bir dayanışmayla sürdürülecektir. Yeşil Vatan'ımızı korumak için güçlü kurumsal işbirliğiyle hem hazırlık hem müdahale kapasitemizi sürekli güncel tutuyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ı korumak için kapasitemizi sürekli güncel tutuyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelemiz, devlet ve milletin omuz omuza verdiği güçlü bir dayanışmayla sürdürülecektir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı.

Toplantının, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde yapıldığını belirten Yumaklı, toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın katıldığını ifade etti.

Yumaklı, iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıklar, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle orman yangını riskinin ekim ayına kadar devam edeceğini belirtti.

"Vatandaşlarımızdan da bu süreçte duyarlılık bekliyoruz"

Bu nedenle sahadaki tüm ekiplerle sürekli teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Bakanlığımızın orman yangınlarıyla mücadelede yaptığı çalışmaları ilgili bakanlarımızla paylaştık. Geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelemiz, devlet ve milletin omuz omuza verdiği güçlü bir dayanışmayla sürdürülecektir. Yeşil Vatan'ımızı korumak için güçlü kurumsal işbirliğiyle hem hazırlık hem müdahale kapasitemizi sürekli güncel tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte duyarlılık bekliyoruz. Küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini unutmadan hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

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