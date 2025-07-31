Açık 35.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.07.2025 16:45

Yarından itibaren yağışlı hava geliyor

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklıklar, yarından itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşecek.

Yarından itibaren yağışlı hava geliyor
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yarın ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini bildirdi.

Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş var. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek." dedi.

Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz." ifadesini kullandı.

3 büyükşehirde hava durumu

Cengiz Çelik, Ankara'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini söyleyerek, "Özellikle yarın akşam saatlerinde Ankara'daki gök gürültülü yağışının yer yer yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine dolu yağışları da görebiliriz." dedi.

Ankara'da 40 dereceleri bulan sıcaklıkların yarından itibaren 36 dereceye düşeceğini kaydeden Çelik, "Hafta sonunda en yüksek sıcaklıklar ise 32 ila 33 derecelere kadar inecek." bilgisini verdi.

İstanbul'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Çelik, "Cumartesi ve pazar günü kısa süreli de olsa sağanak geçişleri göreceğiz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 30 derece civarında seyrediyor." diye konuştu.

Çelik, İzmir'de ise yağış beklenmediğini, en yüksek sıcaklığın 34 ila 36 derece bandında seyredeceğini kaydetti.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:26
Gabon Cumhurbaşkanı Nguema Ankara'da
17:23
Portekiz eylülde Filistin Devleti'ni tanımayı planlıyor
17:13
Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insani felaketi protesto etmek için İsrail büyükelçisini çağırdı
16:11
Bakan Uraloğlu: Amacımız Gürcistan ile ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması
15:59
Almanya: İki devletli çözüm süreci hemen başlamalı
15:55
Nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, atık yemeklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor
İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, atık yemeklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ