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Türkiye
AA 31.07.2025 10:49

Camilerde kuraklık, afetler ve şehitler için dualar edilecek

Bugün yatsı ezanından önce yurt genelindeki camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, devletin ve milletin her türlü afetten muhafazası ve şehitler için dua edilecek.

Camilerde kuraklık, afetler ve şehitler için dualar edilecek

Türkiye genelindeki camilerde kuraklık, afetler ve şehitler için dualar edilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte amin diyelim. Allah kabul etsin."

ETİKETLER
Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Doğal Afet Kuraklık Şehit
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