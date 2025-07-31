Parçalı Bulutlu 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.07.2025 08:51

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil takla attı
[Fotograf: AA]

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında Mikail A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, bariyer ve yönlendirme levhası direğine çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün eşi olduğu öğrenilen Y.A. hayatını kaybetti. Sürücü ile 3 çocuğu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yardım için duran başka bir otomobilin sürücüsü, kazayı anlattı:

"Araba zigzag çiziyordu. Bizi solladı, bayağı bir süratli geliyordu. Geldiği gibi işte direğe çarptı. Ben durdum, kurtarmaya çalıştık. 3 kişi çıkarttık, babaları kendi çıktı zaten. Yozgat'tan geliyormuş, Avrupa'ya gidiyormuş. Kader işte, uykusuzluk."

ETİKETLER
Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Sıcak hava dalgasına 'yağış' molası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:20
Brent petrolün varili 72,07 dolardan işlem görüyor
10:21
Gökalp İçer ve Icryoex'in varlıklarına el konuldu
10:21
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda arttı
10:11
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
10:05
Türkiye'nin ihracatı haziranda 20 milyar 515 milyon dolar oldu
10:02
Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı
Türkiye'nin ilk arboretumu 66 tür ağaca ev sahipliği yapıyor
Türkiye'nin ilk arboretumu 66 tür ağaca ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
Bakan Yerlikaya, jandarma helikopterlerinin orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı
Bakan Yerlikaya, jandarma helikopterlerinin orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ