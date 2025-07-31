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Türkiye
TRT Haber 31.07.2025 06:35

Sıcak hava dalgasına 'yağış' molası

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün batı kesimlerde, yarından itibaren ise iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgasına 'yağış' molası
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, sıcaklıklar bugünden itibaren azalacak. 

Bazı bölgelerde yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Öte yandan mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün batı kesimlerde, yarından itibaren de iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgasına 'yağış' molası

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sel ve su baskınlarına karşı tedbir uyarısı

Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Yağışların Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgasına 'yağış' molası

Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçecmesi bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde toz taşınımı bekleniyor.

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