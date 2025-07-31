Açık 35.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.07.2025 12:57

İzmirliler susuz kalmamak için çareyi ev tipi su depolarında buldu

İzmir'de hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye ulaştığı kentte susuz kalmamak için tedbir almaya çalışan vatandaşlar, bu kapsamda suyu sağlıklı koşullarda muhafaza edecek ev tipi depolara yöneldi.

İzmirliler susuz kalmamak için çareyi ev tipi su depolarında buldu

İzmir'de, barajlardaki su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yaşanan su kesintilerine karşı önlem almak isteyenler su depolarına rağbet gösteriyor.

Önemli turizm merkezlerinden Çeşme'nin ana su kaynaklarından Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına gerilemesi nedeniyle ilçede, 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisinin uygulanmasına neden oldu.

Farklı ilçelerde de bazı mahallelerinde de yoğun su kullanımından kaynaklı su deposu seviyelerinde düşüş yaşanması nedeniyle zaman zaman su kesintileri yaşanıyor.

Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye ulaştığı kentte susuz kalmamak için tedbir almaya çalışan vatandaşlar, bu kapsamda suyu sağlıklı koşullarda muhafaza edecek ev tipi depolara yöneldi.

İzmirliler susuz kalmamak için çareyi ev tipi su depolarında buldu

Talebe yetişmek için üretimi artırdılar

Su depolarına artan talep, depo üreten fabrikalarda üretimi artırdı. Menderes ilçesinde 1 tondan 200 tona kadar su deposu yapılan bir fabrikada, talebi karşılamak için çift vardiya üretime geçti.

Fabrikanın sahibi Mustafa Beşer, sektördeki hareketliliğin son iki ayda arttığını söyledi. Siparişlere yetişmek için günde iki vardiyalı çalışma sistemine geçtiklerini anlatan Beşer, şöyle konuştu:

"Sektör olarak yaz aylarımız normalde hareketli geçer ama bu sene bu kurak süreçten dolayı sektörde farklı bir hareketlilik var. Ev tipi tanklardan, 1000 litreden başlayarak büyük tonajlı 200 tona kadar tanklar üretmekteyiz. Ev tipi tanklarda aylık 1000 civarında bir üretimimiz varken son 2 aylık süreçte yüzde 100'e yakın bir üretim artışı gerçekleşti. Sektördeki arkadaşlarımız talebe yetişemiyor. Susuzluk korkusuyla vatandaşlarımız evinde olan su deposunu büyütmeye çalışıyor, olmayan da yenisini almaya çalışıyor."

Beşer, çevre illerden de siparişlerin geldiğini aktararak, "Çeşme, Menderes'te Özdere, Gümüldür mahalleleri, Aydın'a geçersek Kuşadası, Muğla'nın Bodrum, Marmaris tarafında müthiş bir yoğunluk var. İzmir'deki artışımızın yanı sıra sahil kesimlerinde iki misli bir talep oluyor. Onlara yetişilmeye çalışılıyor. Bu süreçte imalatı ne kadar yükseltmeye çalışsak da bir şekilde bir yere kadar cevap verebiliyoruz." dedi.

Çeşme ilçesinde su deposu satışı yapan Alpay Bayır da yazlıkçılar ve butik otellerden gelen talebi karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Fabrikadan temin edilen su depolarının kısa sürede tükendiğine dikkati çeken Bayır, "Şu anda bizde su deposu yoka düştü. Önümüzdeki 10 gün içerisinde gelecek malları bile müşterilere sattık. Gün yazdık. Bir aksilik olmazsa o günlerde teslim edeceğiz. Herkes bir şekilde su sorunu yaşamamak için tedbir almaya çalışıyor. Yoğunluğun Ağustos ayında normale döneceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çeşme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Ahmet Yurt da evinin bahçesine 10 yıl önce su deposu kurdurduğunu, bu yılki su kesintileri nedeniyle 2 bin litrelik yeni bir depo daha yaptırdığını söyledi.

Yurt, "Su kesintilerinden mağdur olmamak için taktırdık. Depoları otomatik sisteme bağladım. Su kesildiği zaman direkt depo devreye giriyor. Su geldiği zaman da devre dışı kalıyor. Herkes susuz kalmamak için önlem alıyor. Su deposu bağlatmak zorunda kalıyorlar." dedi.

ETİKETLER
İzmir Su Kesintisi
Sıradaki Haber
Camilerde kuraklık, afetler ve şehitler için dualar edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:01
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
13:39
Türk tekstil sektöründen 4,7 milyar dolarlık ihracat
13:32
Yaş sebze ihracatı yılın ilk yarısında arttı
13:29
Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı
13:16
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 101 artarak 60 bin 239'a çıktı
12:49
Habercilikte görsel gücü TRT Akademi ile keşfedin
Türkiye'nin ilk arboretumu 66 tür ağaca ev sahipliği yapıyor
Türkiye'nin ilk arboretumu 66 tür ağaca ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Diyarbakır'da 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ