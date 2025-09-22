Açık 14.1ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 22.09.2025 06:18

Sıcaklık artıyor, yağış etkisini yitiriyor

Yurt genelinde yeni haftada sıcaklık artacak, yağış azalacak. Güneş yüzünü gösterecek, sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak. İşte yeni haftada hava durumu...

Sıcaklık artıyor, yağış etkisini yitiriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Türkiye, soğuk havanın etkisinden çıkıyor

Yeni haftayla birlikte Karadeniz'in doğusu ve bazı illerde görülen yağışlar azalacak. Perşembe günü itibarıyla yurdun kuzey kesimlerinde yağış yeniden görülecek. Cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların tekrar düşmesi bekleniyor.

Sıcaklık artıyor, yağış etkisini yitiriyor

3 büyük il

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor. Hava, genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta başında sıcaklık Ankara'da 26, İstanbul'da 27, İzmir'de ise 30 dereceye kadar çıkacak.

Hafta boyunca ise en yüksek sıcaklığın Ankara'da 25, İstanbul'da 26, İzmir'de 32 derece olacağı tahmin ediliyor.

