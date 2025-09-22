Açık 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.09.2025 05:21

İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İzmir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Konaklı Mahallesi'nde Suriye uyruklu sürücü İsmail M. yönetimindeki otomobille, Hulisi P. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobildeki Suriye uyruklu Emira H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 5 aylık bebek Ömer M, Seher S., İsra V., Nasurlah S., Merve M., Kasvara S. ve Linda S. yaralandı.

Durumu ağır olan yaralılardan 5 aylık bebek Ömer M. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, otomobil sürücüsü İsmail M. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi ve Tire Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Hulisi P, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazada ölen Emira H'nin kazadan bir gün önce doğum yaptığı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdiği, Suriyeli annenin ismini koymadığı bebeğini bir akrabasına bıraktığı öğrenildi.

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Uşak'ta otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:29
Tarihi komisyon 12. kez toplanacak
06:24
Sıcaklık artıyor, yağış etkisini yitiriyor
05:29
Ataşehir'de otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
05:27
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
04:38
Uşak'ta otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
04:31
Avrupalı yetkililer Batı Şeria’nın ilhak edilmemesi konusunda katil İsrail'i uyardı
Türk Yıldızları'na Çekya'da büyük ödül
Türk Yıldızları'na Çekya'da büyük ödül
FOTO FOKUS
Artvin'de tarihi köprü yıkıldı
Artvin'de tarihi köprü yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ