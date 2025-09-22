Açık 11.4ºC Ankara
Türkiye
AA 22.09.2025 04:37

Uşak'ta otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen E.İ. idaresindeki tır, Büyükoturak Kavşağı'nda Y.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince otomobildeki Ahmet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü E.İ. ise gözaltına alındı.

Uşak Trafik Kazası
Erzurum'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
