Uşak'ta otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen E.İ. idaresindeki tır, Büyükoturak Kavşağı'nda Y.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince otomobildeki Ahmet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü E.İ. ise gözaltına alındı.