TRT Haber, AA 22.09.2025 00:17

Sındırgı merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Sındırgı merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ustaoğlu, "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır" dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir

An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" 

