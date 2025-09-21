Açık 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.09.2025 19:07

Erzincan’da kaybolan 300 koyun İHA desteği ile bulundu

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağlık arazide kaybolan 300 koyun, jandarma ekiplerince insansız hava aracı (İHA) desteğiyle yürütülen çalışmayla bulundu.

Erzincan’da kaybolan 300 koyun İHA desteği ile bulundu
[Fotograf: AA]

Yürekli köyünde yaşayan İ.K, 300 küçükbaş hayvanı Kazamtepe mevkisinde otlatmak için dağlık araziye çıkardı.

Havanın kararması üzerine hayvanları otladığı bölgeye giden İ.K, sürünün bölgede olmadığını gördü.

Hayvanlarını arayıp bulamayan sürü sahibi, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Jandarma Asayiş Timleri tarafından, İHA desteğiyle bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmalarının ardından 5 kilometre uzaklıkta Yayladüzü mevkisi kırsalında bulunan koyunlar sahibine teslim edildi.

ETİKETLER
Erzincan İnsansız Hava Aracı (İHA)
Sıradaki Haber
Karadeniz Bölgesi'nde 135 iş makinesi ve 183 personel ile taşkınlarla mücadele ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
Karadeniz Bölgesi'nde 135 iş makinesi ve 183 personel ile taşkınlarla mücadele ediliyor
18:57
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın kararından memnun
18:41
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın tanıma kararından memnun
18:35
İletişim Başkanı Duran: İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz
17:24
Katil İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
16:55
İzmir'de toplanmayan çöplere tepki
Türkiye, kuru üzümde 546,5 milyon dolarla ihracat rekoru kırdı
Türkiye, kuru üzümde 546,5 milyon dolarla ihracat rekoru kırdı
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail'in göçü dayattığı Gazze'de mezarlıklar sığınak oldu
Soykırımcı İsrail'in göçü dayattığı Gazze'de mezarlıklar sığınak oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ