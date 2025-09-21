Açık 19.9ºC Ankara
AA 21.09.2025 18:58

Karadeniz Bölgesi'nde 135 iş makinesi ve 183 personel ile taşkınlarla mücadele ediliyor

Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi-ekipman ve 183 personel ile sel ve taşkınlarla mücadele ediliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde 135 iş makinesi ve 183 personel ile taşkınlarla mücadele ediliyor
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nsosyal hesabından Karadeniz Bölgesi'ndeki söz konusu illerde yaşanan taşkın ve sellere ilişkin paylaşım yaptı.

Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor

Yağışların yol açtığı taşkın ve sel felaketlerine karşı "DSİ'nin Yeşil Karıncalarının" ilk andan itibaren sahada, vatandaşların yanında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Koordineli ve etkin bir şekilde yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da 135 iş makinesi-ekipman ve 183 personelimizle aralıksız olarak sahada görev alıyoruz. Sel ve taşkınlardan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

