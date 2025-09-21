Az Bulutlu 22.6ºC Ankara
Türkiye
AA 21.09.2025 15:38

Bakanlar Uraloğlu ile Bak Rize'de incelemede bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sağanaktan etkilenen Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolundaki çalışmaları inceledi.

Bakanlar Uraloğlu ile Bak Rize'de incelemede bulundu

Kentte etkili olan sağanağın ardından bölgeye gelen Bakanlar Uraloğlu ile Bak, dün ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunu ziyaret etti.

Bölgede başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakanlar, devam eden çalışmalara yönelik ilgililerden bilgi aldı.

Bakanlar Uraloğlu ile Bak Rize'de incelemede bulundu

Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Bakanlar Uraloğlu ile Bak, Fırtına Deresi, Durak Deresi ve Hala Tüneli güzergahındaki çalışmaları da inceledi.

Bakanlar Uraloğlu ile Bak Rize'de incelemede bulundu

Bakanlara incelemelerde, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer de eşlik etti.

Rize Sağanak Yağış Abdulkadir Uraloğlu Osman Aşkın Bak
Çanakkale'de orman yangını
