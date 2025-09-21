Az Bulutlu 20.7ºC Ankara
TRT Haber 21.09.2025 12:34

8 plaj düzenlenerek halkın kullanımına ücretsiz olarak açıldı

Muğla'nın Ortaca, Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki 8 plaj, Sıfır Atık prensibiyle düzenlenip halka açıldı.

8 plaj düzenlenerek halkın kullanımına ücretsiz olarak açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde halkın kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almak ve plajlarda "Sıfır Atık" prensibini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Halk Plajı Projesi, bu yaz Muğla'da hayata geçirildi.

Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfına bağlı Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi işbirliğiyle gerçekleştirilen projeyle Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe'deki Akbük, Marmaris'teki Kızkumu, Bodrum'daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye'deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi.

8 plaj düzenlenerek halkın kullanımına ücretsiz olarak açıldı

Bu kapsamda deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılan plajların temizlik ve bakımı için 30 personel görevlendirildi. 450'den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altında alındı, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu canlıların güvenliği sağlandı.

8 plaj düzenlenerek halkın kullanımına ücretsiz olarak açıldı

Yuvaların yerleri gözetilerek 500'den fazla şemsiye uygun alanlara yerleştirildi. Bu yaz söz konusu plajlardan 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı. Sıfır Atık kapsamında toplam 215 ton atık toplandı. Bu atıkların 160 tonu ise geri dönüşüme kazandırıldı.

8 plaj düzenlenerek halkın kullanımına ücretsiz olarak açıldı

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri, güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı'mız" ifadesini kullandı.

