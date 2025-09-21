Az Bulutlu 20.7ºC Ankara
AA 21.09.2025 13:22

Giresun'da sağanak: Mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Giresun'da dün etkili olan sağanak sebebiyle mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı.

Giresun'da sağanak: Mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Giresun Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 18-20 Eylül tarihleri için verilen sarı uyarının, dün turuncu uyarı seviyesine yükseltildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda AFAD Başkanlığınca kente destek amacıyla Sivas, Tokat ve Amasya'dan 13 arama ve kurtarma personeli ile 2 botun sevk edildiği, il genelinde sel, su baskını, heyelan, kaya düşmesi ve mahsur kalma olaylarıyla ilgili 68 ihbar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı belirtilerek, "Doğankent ilçesi Çatak köyünde mahsur kalan 8 vatandaşımız, Güce ilçesi Böğürtlenbükü Yaylası'nda aracıyla mahsur kalan 2 vatandaşımız kurtarılmıştır. Çanakçı ilçesinde biri yaşlı olmak üzere toplam 9 vatandaşımız, ekiplerimiz tarafından güvenli alanlara tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Görele Deresi taşkın koruma duvarında meydana gelen hasarın onarımının DSİ ekiplerince yapıldığına işaret edilen açıklamada, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürdükleri vurgulandı.

Açıklamada, 973 personel, 226 araç, 172 iş makinesi, 3 bot ve 32 motopomp ile müdahale faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilerek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için ilgili tüm kurumlarımız, koordinasyon içerisinde çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" bilgisi paylaşıldı.

Giresun Sağanak Meteoroloji
