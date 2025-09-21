Açık 21.9ºC Ankara
AA 21.09.2025 16:51

İzmir'de toplanmayan çöplere tepki

İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi.

İzmir'de toplanmayan çöplere tepki

İnşaat mühendisi Cankan Köktürk, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, Adatepe Mahallesi Hasanağa Parkı çevresindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü.

İzmir'de toplanmayan çöplere tepki

Çöpler nedeniyle her gün kullandığı yoldan geçemediğini ve kötü kokudan uyuyamadığını belirten Köktürk, "Çok yer gezdim, böyle bir şey görmedim. Belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi çöpleri toplamaktır. Çöpler kaldırılmadığı gibi daha da çoğaldı. Fareler de ortaya çıktı, kokudan uyuyamıyorum." dedi.

İzmir'de toplanmayan çöplere tepki

Emrecan Altuğ da biriken çöplerin sağlık açısından tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu.

İzmir'de toplanmayan çöplere tepki

Durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Altuğ, "Tüm yetkililere sesleniyorum, lütfen şu çöpleri artık alın. Sineklerden, böceklerden mikrop kaptım, bacağımda yaralar çıktı. Geceleri uyuyamıyoruz." diye konuştu.

İzmir
