DHA 22.09.2025 05:27

Ataşehir'de otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki otomobil yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ataşehir'de otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle aynı istikamette önünde giden başka bir otomobile, ardından yol ayrımındaki bariyere çarparak durdu.

Kaza sonrası her iki otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
