Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sezonun ilk palamutları 40 liradan tezgahlara çıktı
[Fotograf: İHA]
Çanakkale'de olta ile avlanan sezonun ilk palamutları, tanesi 40 liradan tezgahlarda yerini aldı. Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla birlikte halde balık çeşitlerinin bollaşmasını ve fiyatların düşmesini bekliyor.
Çanakkale’de 1 Eylül’de başlayacak av sezonu öncesinde balıkçıların hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Çanakkale Boğazı’nda palamut bu sezon ilk kez olta balıkçılığı ile avlandı.
Tezgahlardaki yerini alan 400-500 gramlık palamutlar, tanesi 40 liradan satışa sunuldu.
Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla birlikte balık halindeki tezgahlarında palamut ve diğer balık çeşitlerinin bollaşmasını ve fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi.
Balık halindeki tezgahlarda sardalya 100, mezgit 100, karides 100, çipura 130, kefal 70, turna 120, izmarit 40, tekir 200, kalamar 200 TL’den satılıyor.
Etiketler: Balıkçılık Çanakkale
Son Haberler
- 15:35
- 15:30
- 15:29
- 15:24
- 15:14
Sıradaki Haber
Havuzdaki çocukların üzerine çöken çatı kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz