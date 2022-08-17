İstanbul'da dün etkili olan yağmurda Beykoz'daki sitede bulunan spor salonunun çatısı, yıldırım düşmesi nedeniyle çöktü. Eğitmen ve öğrencilerin salonda bulunduğu sırada meydana gelen olayda biri hafif, 2 çocuk yaralandı. Çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

Çatının çöktüğü dehşet anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, eğitmen ve öğrencilerin panikle kaçmaları ile bazı parçaların çocukların üzerine düştüğü anlar yer aldı.

Velilerden O.Ö., dün yaşanan sel felaketinde, yıldırım düşmesi sonucu spor salonunun yüzme havuzunun üzerindeki çatı çöktü ve kızım bir arkadaşıyla birlikte yıkılan çatının altında kalarak, suyun altında bir süre kaldıktan sonra baygın olarak sudan çıkarıldı. Diğer çocuk ise maalesef kafasından aldığı darbe neticesinde oluşan kırık nedeniyle ameliyata alındı. Çok şükür şu an ikisi de iyi. açıklamasıyla kızının hastanedeki fotoğrafını paylaştı.