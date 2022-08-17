Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyonet şoförünün trafik terörü kamerada
İstanbul Zeytinburnu'nda hafif ticari araç sürücüsü trafikte tartıştığı kamyonet şoförünün saldırısına uğradı. Kamyonet sürücüsü, otomobilin önüne kırarak kaza yaptı ve kapısına dayanıp küfürler ederek camı yumrukladı. Oanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu Eski Ambarlar mevkiinde sabah 08.45 sıralarında iddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken kendisini hızla geçen ve trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförünü uyardı. Bunun üzerine kamyonet şoförü ve araç sürücüsü arasında tartışma başladı.
Yolda başlayan tartışmanın büyümesiyle kamyonet şoförü, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etti.
Uzun süre devam eden kovalamacada kamyonet şoförü hafif ticari aracın önüne kırdı. Ancak durmakta zorlanan şoför, kamyonetiyle bariyerlere çarptı. Daha sonra kamyonetten inen şoför hafif ticari aracın yanına gelerek küfürler savurdu, camları yumrukladı.
Yaşananları ise hafif ticari araçtakiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Etiketler: Cep Telefonu İstanbul Trafik
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